TOKİ, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67 kalıcı konutu inşa edecek! Konutlar 1 yılda etap etap teslim edilecek

TOKİ eliyle iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta 45 bin 67 konut inşa edilecek. Kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor. Dulkadiroğlu'nda bin 490, Elbistan'da bin 452 konut inşa edilecek. Pazarcık'ta bin 97, Afşin'de 501 deprem konutu yapılacak. Kahramanmaraş kırsalında 13 bin köy konutu inşa edilecek. Yapılan kalıcı konutları 1 yılda etap etap teslim edilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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