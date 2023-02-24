24 Şubat 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TOKİ, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67 kalıcı konutu inşa edecek! Konutlar 1 yılda etap etap teslim edilecek
TOKİ eliyle iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta 45 bin 67 konut inşa edilecek. Kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor. Dulkadiroğlu'nda bin 490, Elbistan'da bin 452 konut inşa edilecek. Pazarcık'ta bin 97, Afşin'de 501 deprem konutu yapılacak. Kahramanmaraş kırsalında 13 bin köy konutu inşa edilecek. Yapılan kalıcı konutları 1 yılda etap etap teslim edilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.