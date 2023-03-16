TOKİ İstanbul kura çekimi bugün başlıyor! TOKİ Tuzla’da ilk kuralar bugün

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde İstanbul kuraları bugün çekilecek. Bölge bölge çekiliş tarihleri de belli oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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