08 Eylül 2024, Pazar
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TOKİ 21 yılda 2 bin 718 eğitim binası inşa etti
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eğitim alanındaki projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, "Eğitime yüzde 100 destek kampanyası" ile çalışmalar devam ediyor. Yenilikçi kampüsler için de altyapı güçlendirme hizmetleri planlanıyor. Öyle ki TOKİ 21 yılda 2 bin 718 eğitim binası inşa etti.