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Tokat için projeleri neler? Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu A Haber'de anlattı.

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 11:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk mitingini Tokat ve Çorum'da yapacak. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Tokat olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu,açıklamalarda bulundu.
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