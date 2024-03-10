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Tokat için ne vadediyor? AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 16:50
AK Parti belediye başkan adayları, seçim çalışmalarına devam ediyor. Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu da sahada. Eroğlu, A Haber muhabiri Murat Onur'un sorularını yanıtladı.
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