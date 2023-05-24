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Togg'un üretim aşamalarını A Haber görüntüledi

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Giriş: 24.05.2023 19:20
A Haber ekibi, Türkiye'nin gururu yerli otomobil Togg'ın Bursa Gemlik'teki fabrikasına girdi, Togg'un son teknoloji robotlarla üretim aşamalarını görüntüledi. İşte yürüyen bandından boyahanesine kadar Togg'un merak edilen üretim süreci...
Togg’un üretim aşamalarını A Haber görüntüledi
Togg'un üretim aşamalarını A Haber görüntüledi
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