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TOGG'un T10X modeli için sipariş dönemi başladı! Artık çekiliş yapılmayacak, sipariş ekranları tüm alıcılara açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 18:34
TOGG'un T10X modeli için genel satış başvuru dönemi 20 Ocak'ta başlamıştı. TOGG sahibi olmak isteyenler çekilişe katılmadan başvuruda bulunabiliyor. Sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açık olacak.
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