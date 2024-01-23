TOGG'un T10X modeli için sipariş dönemi başladı! Artık çekiliş yapılmayacak, sipariş ekranları tüm alıcılara açıldı

TOGG'un T10X modeli için genel satış başvuru dönemi 20 Ocak'ta başlamıştı. TOGG sahibi olmak isteyenler çekilişe katılmadan başvuruda bulunabiliyor. Sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açık olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN