06 Mayıs 2023, Cumartesi
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TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz! Vatandaşlar fotoğraf çekmek için yarıştı: Çok yakışmış
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, polis arabası olarak ilk kez görüntülendi. İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.TOGG’u gören vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.