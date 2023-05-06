06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz! Vatandaşlar fotoğraf çekmek için yarıştı: Çok yakışmış

TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz! Vatandaşlar fotoğraf çekmek için yarıştı: Çok yakışmış

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2023 17:16
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, polis arabası olarak ilk kez görüntülendi. İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.TOGG’u gören vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.
Prim ödeme gün sayısı düşüyor!
Prim ödeme gün sayısı düşüyor!
TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz!
TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz!
Kayseri’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Kayseri'de Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bu meydan 135 bin kişiyle rekor kırdı
"Bu meydan 135 bin kişiyle rekor kırdı"
Erdoğan’dan muhalefete 17/25 aralık tepkisi
Erdoğan'dan muhalefete 17/25 aralık tepkisi
Esnafa prim günü müjdesi!
Esnafa prim günü müjdesi!
The Economist’e tepki: Türkiye’ye yön veremezler
The Economist’e tepki: Türkiye'ye yön veremezler
Türkiye’ye nefes aldıran proje
Türkiye'ye nefes aldıran proje
Meral Akşener’in ’İmralı’ iddiasına belgeli yanıt
Meral Akşener'in 'İmralı' iddiasına belgeli yanıt
Sudan’da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı!
Sudan’da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı!
İstanbul Yüzyılın Mitingi’ne hazır
İstanbul Yüzyılın Mitingi'ne hazır
Kayseri’de Başkan Erdoğan heyecanı
Kayseri'de Başkan Erdoğan heyecanı
Daha Fazla Video Göster