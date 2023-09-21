Togg'da teslimatlar hızlandı! Günlük 160 olan üretim sayısı ekim itibariyle 280'e çıkartılacak

Yeri oto Togg'u yollarda daha çok görmeye başladık. Günlük üretim daha da artırılacak. Günlük 160 araç olan üretim sayısının ekim itibariyle 280'e çıkartılması hedefleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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