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Togg'da teslimatlar hızlandı! Günlük 160 olan üretim sayısı ekim itibariyle 280'e çıkartılacak

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 15:59
Yeri oto Togg'u yollarda daha çok görmeye başladık. Günlük üretim daha da artırılacak. Günlük 160 araç olan üretim sayısının ekim itibariyle 280'e çıkartılması hedefleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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