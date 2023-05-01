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Togg’da ilk teslimat gerçekleşti! Sahipleri hayran kaldı

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Giriş: 01.05.2023 09:01
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'da ilk teslimat heyecanı yaşandı. Elazığ'da Togg otomobilini teslim alıp direksiyona geçenler memnuniyetini dile getirdi.
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