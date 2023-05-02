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TOGG’da bir ilk! Alıp öyle bir şey yaptı ki...

İHA
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Giriş: 02.05.2023 12:54
Türkiye'nin otomobili TOGG, T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim etti. Adana'da da TOGG'U ilk alan kişi Mehmet Ataş oldu.
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