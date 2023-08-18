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TOGG teslimatları sürüyor

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Giriş: 18.08.2023 16:00
Türkiye'nin milli ve yerli ilk elektrikli otomobili TOGG'un teslimatları sürüyor. Kaç tane TOGG teslim edildi, teslimatlar nasıl gerçekleştiriliyor? A Haber muhabiri Hasan Zahid edim notlarıyla karşımızda.
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