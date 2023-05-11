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Togg Kağıthane sokaklarında

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Giriş: 11.05.2023 20:19
Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlere ilham kaynağı olması için yerli ve milli aracımız Togg ile okul okul gezdi. Bizde aracın içinde Belediye Başkanıyla Kağıthane sokaklarında tur atıp aracı inceledik.
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