Togg Bursa yollarında böyle görüntülendi

Bu ay sonunda satışa çıkacak olan Türkiye’nin yerli otomobili Togg, test araçlarıyla Bursa yollarında büyük beğeni kazandı. T10X V1 RWD 314 kilometre menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Fabrikadan çıkıp Bursa yollarında kilometrelerce test yapan SUV araçlar performansıyla göz doldurdu.