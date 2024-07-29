TOGG 4X4 ne zaman çıkacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de tarih verdi | Yüksek Teknoloji Merkezi kurulacak! "30 milyar dolarlık kaynak ayrıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kacır, "Yüksek Teknoloji Merkezi kuracağız" dedi. Milli gurur Togg ile büyük başarı kaydedildiğini belirten Bakan Kacır, "Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız." dedi. Ayrıca milyonların merak ettiği TOGG 4x4 üretimine ilişkin Bakan Kacır, net tarih verdi. İşte detaylar...

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