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TOGEMDER jet hızıyla el uzattı! Atölyeler depremzedenin hizmetinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 10:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanı olduğu TOGEMDER, güçlü altyapısıyla depremzedelere jet hızıyla el uzattı. Derneğin atölyelerinde üretilen malzemeler ve gıdalar deprem bölgesine aralıksız ulaştırılıyor.
TOGEMDER depremzedenin yanında
TOGEMDER depremzedenin yanında
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