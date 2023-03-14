14 Mart 2023, Salı
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TOGEMDER jet hızıyla el uzattı! Atölyeler depremzedenin hizmetinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanı olduğu TOGEMDER, güçlü altyapısıyla depremzedelere jet hızıyla el uzattı. Derneğin atölyelerinde üretilen malzemeler ve gıdalar deprem bölgesine aralıksız ulaştırılıyor.