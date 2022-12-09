TMSF'nin FETÖ'ye karşı zaferi! FETÖ'nün Türkiye'den 7 milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi

New York, Paris ve Londra'da hukuk zaferine imza atan TMSF, uluslararası arenada kritik bir davayı daha kazandı. Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açtığı 7 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven başkent Londra'dan ayrıntıları aktardı.

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