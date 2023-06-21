21 Haziran 2023, Çarşamba
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Titanic için dalan denizaltı nerede? Denizaltında milyarder işadamları vardı
Titanic'in enkazına dalan ve ardından da 1,5 saat sonra iletişimin kesildiği denizaltıyı bulabilmek için çalışmalar sürüyor. Denizaltı içerisinde milyarder iş adamları da var. Uzmanlar ise geçen her saatin denizaltındakilerin aleyhine işlediği konusunda hemfikir.