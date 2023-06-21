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Titanic için dalan denizaltı nerede? Denizaltında milyarder işadamları vardı

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Giriş: 21.06.2023 08:46
Titanic'in enkazına dalan ve ardından da 1,5 saat sonra iletişimin kesildiği denizaltıyı bulabilmek için çalışmalar sürüyor. Denizaltı içerisinde milyarder iş adamları da var. Uzmanlar ise geçen her saatin denizaltındakilerin aleyhine işlediği konusunda hemfikir.
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