Titanic için dalan denizaltı nerede? Denizaltında milyarder işadamları vardı

Titanic'in enkazına dalan ve ardından da 1,5 saat sonra iletişimin kesildiği denizaltıyı bulabilmek için çalışmalar sürüyor. Denizaltı içerisinde milyarder iş adamları da var. Uzmanlar ise geçen her saatin denizaltındakilerin aleyhine işlediği konusunda hemfikir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN