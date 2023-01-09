09 Ocak 2023, Pazartesi
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TİP’li Barış Atay’dan şehitlere saygısızlık! Şehit polisler için “infaz edildi” dedi
HDP listesinden milletvekili seçilip daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçiş yapan Barış Atay, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisler için, "İnfaz edildi" ifadesini kullandı. Gelen tepkiler üzerine ise sözlerini, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" diye düzeltti.