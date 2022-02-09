09 Şubat 2022, Çarşamba
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Tipide mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı! Balıkesir Valisi: Durumları iyi, Edremit'e nakilleri sağlanıyor
Son dakika haberi... Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.