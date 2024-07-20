Timur Cihantimur'a ıslahevinde saldırı! "Yumruklandı, dudağı patladı, dişleri kırıldı"

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne yol açan 17 yaşındaki Timur Cihantimur annesi eylem tok ile kaçtığı ABD’de tutuklanmıştı. Timur Cihantimur, tutulduğu ıslahevinde saldırıya uğradı. Üç mahkum tarafından darp edilen Cihantimur'un dişleri kırıldı, dudağına dikiş atıldı. Cihantimur'un avukatları, bir kez daha "ev hapsi" talebinde bulundu.

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