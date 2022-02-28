Times’tan Zelenskiy’ye suikast timi iddiası: 400 kişilik ekip Kiev’de

Ukrayna'da Rus saldırıları başladıktan sonra "ilk hedef ben, ikincisi ailem" diyen Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ifadelerini destekleyen iddialar ortaya atıldı. Putin'in, Zelenskiy ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik özel bir ekibi Kiev'e gönderdiği öne sürüldü. Suikast listesinde Kiev Belediye Başkanı ve kardeşi de yer alıyor.

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