28 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Times’tan Zelenskiy’ye suikast timi iddiası: 400 kişilik ekip Kiev’de
Ukrayna'da Rus saldırıları başladıktan sonra "ilk hedef ben, ikincisi ailem" diyen Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ifadelerini destekleyen iddialar ortaya atıldı. Putin'in, Zelenskiy ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik özel bir ekibi Kiev'e gönderdiği öne sürüldü. Suikast listesinde Kiev Belediye Başkanı ve kardeşi de yer alıyor.