Ticari gemilere 24. saldırı! Kızıldeniz rotasının değişmesi petrol fiyatını nasıl etkiler?

ABD’nin hafta sonu üç Husi botunu batırmasının ardından Kızıldeniz’de tansiyonu daha da yükseldi. Husiler Kızıldeniz’e 2 gemisavar füze attı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ son gelişmelerle Tahran'dan aktardı.

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