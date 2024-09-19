Ticaret Bakanlığı'ndan 8 ayda 815,3 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak için yaptığı denetimlerde 2024 yılının ilk 8 ayında uygulanan para cezasını açıkladı. 8 ayda 815,3 milyon TL ceza kesildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN