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Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'de: Tüketiciyi aldatana af yok!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'de: Tüketiciyi aldatana af yok!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 16.10.2024 19:45
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tüketici aldatan reklamlar hakkında konuşan Bolat, "Reklam Kurulu 2024 yılında bin 542 dosyada aldatıcı reklam tespit etti, 200 milyon Türk lirasının üzerinde bir para cezası ve reklama erişim yasağı getirdi." dedi. Öte yandan Bakan Bolat üreticileri korumak ve ihracatçıya destek sağlamak adına "21.2 milyar TL destek" ayrıldığını açıkladı.
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