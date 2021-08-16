16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Uyuşturucu şebekesi çökertildi | Tam 4,3 ton...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini açıkladı. Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4 ton 382 kilogram kimyasal maddenin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'u tutuklandı.