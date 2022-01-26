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THY'nin İstanbul uçuşları kademeli başladı!

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Giriş: 26.01.2022 08:52
Güncelleme:26.01.2022 09:30
THY İstanbul uçuşlarına kademeli olarak başladı. İstanbul Havalimanı'nda bazı pistler kapalı kalmaya devam edecek. Marmaray'da yarına kadar seferler 24 saat ücretsiz olarak yapılacak. İstanbul'da kamu çalışanları 26 Ocak Çarşamba günü de izinli olacak. Kentteki üniversitelerde 31 Ocak Pazartesi'ye kadar eğitime ara verildi. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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