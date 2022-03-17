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THY'den duygulandıran Çanakkale Zaferi klibi! Şehitlerin gerçek mektupları...

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Giriş: 17.03.2022 12:05
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin dünya çapındaki markası Türk Hava Yolları'ndan anlamlı bir video paylaşıldı. Çanakkale destanında şehit olan kahramanların gerçek mektuplarına yer verildi.
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