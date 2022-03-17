17 Mart 2022, Perşembe
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THY'den duygulandıran Çanakkale Zaferi klibi! Şehitlerin gerçek mektupları...
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin dünya çapındaki markası Türk Hava Yolları'ndan anlamlı bir video paylaşıldı. Çanakkale destanında şehit olan kahramanların gerçek mektuplarına yer verildi.