THY'den büyük başarı! 15 ayın rekoru kırıldı

Küresel Kovid-19 pandemisinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık endüstrisinde şirketler 2019 yılı performanslarına yeniden ulaşabilmek için yoğun çaba harcıyor. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları ise ortaya koyduğu başarılı performans ile pandemiden en hızlı ve güçlü çıkacak şirketler arasında zirvede yer alacağını kanıtlıyor. 2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları 4 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği 863 uçuş ile son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.