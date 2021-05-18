THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak

Türk Hava Yolları(THY)'nın "Tarihi Forma" adını verdiği proje ile milyonlarca kişinin adı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı taşıyacak uçağına yazdırılacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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