19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak

THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2021 23:55
Türk Hava Yolları(THY)'nın "Tarihi Forma" adını verdiği proje ile milyonlarca kişinin adı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı taşıyacak uçağına yazdırılacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akşener'in çirkin benzetme!
Akşener'in çirkin benzetme!
Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye bakanlık sessizliği
Kılıçdaroğlu'nun "HDP'ye bakanlık" sessizliği
THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak
THY'den bir ilk! Milyonlarca kişinin adı uçağa yazacak
Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü
Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü
Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarındaki güzel haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarındaki güzel haberi duyurdu
40 yaş üzeri öğretmenlere aşı müjdesi
40 yaş üzeri öğretmenlere aşı müjdesi
Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
İsrail'in katliamı TBMM gündeminde
İsrail'in katliamı TBMM gündeminde
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Thodex şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket!
Thodex şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket!
İstanbul'daki Yıldız Parkı'nda büyük rezalet! Hepsi tek tek ölüyor
İstanbul'daki Yıldız Parkı'nda büyük rezalet! Hepsi tek tek ölüyor
Daha Fazla Video Göster