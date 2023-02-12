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THY'den bilet iade ve değişim hakkı! Üniversite öğrencileri dikkat! Sadece onları kapsayacak...

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Giriş: 12.02.2023 10:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem nedeniyle ülke genelinde tüm üniversitelerde yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamasının ardından THY'den öğrencilerin biletlerine yönelik açıklama geldi. İşte detaylar...
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THY'den bilet iade ve değişim hakkı
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