12 Şubat 2023, Pazar
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THY'den bilet iade ve değişim hakkı! Üniversite öğrencileri dikkat! Sadece onları kapsayacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem nedeniyle ülke genelinde tüm üniversitelerde yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamasının ardından THY'den öğrencilerin biletlerine yönelik açıklama geldi. İşte detaylar...