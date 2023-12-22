22 Aralık 2023, Cuma
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THY'de sefer iptalleri! İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu
Son dakika haberi... THY'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı varış ve çıkışlı toplam 41 sefer yarınki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.