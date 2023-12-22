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THY'de sefer iptalleri! İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu

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Giriş: 22.12.2023 20:47
Son dakika haberi... THY'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı varış ve çıkışlı toplam 41 sefer yarınki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
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