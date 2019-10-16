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16.10.2019
THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik
Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla yurda dönen A Milli Takım kafilesi, dönüş yolunda kokpit ekibinin 'anons' sürpriziyle karşılaştı. Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, Milli takım teknik heyetinin ve futbolcularının bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görüldü.
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