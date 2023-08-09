09 Ağustos 2023, Çarşamba
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THY Nijer'deki Türk vatandaşlarını özel uçukla Türkiye'ye getirdi
Türk Hava Yolları (THY), askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi özel izinle gerçekleşen bir uçuşla gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız Türkiye'ye getirildi.