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THY Nijer'deki Türk vatandaşlarını özel uçukla Türkiye'ye getirdi

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Giriş: 09.08.2023 08:17
Türk Hava Yolları (THY), askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi özel izinle gerçekleşen bir uçuşla gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız Türkiye'ye getirildi.
THY Nijer’deki Türk vatandaşlarını özel uçukla Türkiye’ye getirdi
THY Nijer'deki Türk vatandaşlarını özel uçukla Türkiye'ye getirdi
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THY'den Nijer'de tahliye!
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