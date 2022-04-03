Thodex'te mağdur avukatı şikayetten vazgeçirilip ya ödeme yapılmazsa ne olacak?

Thodex'te mağdur avukatı konumunda bulunan Sezayi Balkan, müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira alacağının olduğunu ancak Özer'in avukatı aracılığıyla yüzde 30'unu ödemesini teklif ettiğini öne sürerek Mağdurlar şikayetten vazgeçirilip ödemeler ya yapılmazsa Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek dedi.