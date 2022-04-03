03 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Thodex'te mağdur avukatı şikayetten vazgeçirilip ya ödeme yapılmazsa ne olacak?

Thodex'te mağdur avukatı şikayetten vazgeçirilip ya ödeme yapılmazsa ne olacak?

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2022 17:28
Thodex'te mağdur avukatı konumunda bulunan Sezayi Balkan, müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira alacağının olduğunu ancak Özer'in avukatı aracılığıyla yüzde 30'unu ödemesini teklif ettiğini öne sürerek Mağdurlar şikayetten vazgeçirilip ödemeler ya yapılmazsa Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek dedi.
Thodex’te geri ödeme yapılmazsa ne olacak?
Thodex'te geri ödeme yapılmazsa ne olacak?
Şehit Asteğmen son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Asteğmen son yolculuğuna uğurlandı
Kızılelma’nın özellikleri neler?
Kızılelma’nın özellikleri neler?
Akkuyu NGS’de çalışmalar ne aşamada?
Akkuyu NGS'de çalışmalar ne aşamada?
Bolu Tüneli ne zaman açılacak?
Bolu Tüneli ne zaman açılacak?
MSB paylaştı: Mayınlar böyle imha edildi
MSB paylaştı: Mayınlar böyle imha edildi
Akkuyu NGS’de çalışmalar tam gaz
Akkuyu NGS'de çalışmalar tam gaz
Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi
Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Türkiye’de 2006 yılında neler yaşandı?
Türkiye’de 2006 yılında neler yaşandı?
Anadolu’nun en eski camisi!
Anadolu’nun en eski camisi!
Askerler gözyaşları ile karşılandı!
Askerler gözyaşları ile karşılandı!
Daha Fazla Video Göster