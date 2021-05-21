Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Faruk Fatih Özer'in havalimanına gelişi, terminale girişi, kontuarlarda bilet ve pasaport işlemlerini yaptığı anlar yer alıyor