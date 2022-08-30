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Thodex'in kurucusu firari Fatih Özer yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 12:28
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in, Arnavutluk'ta yakalandığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yolsuzluğa imza atan Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi için süreç başladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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