31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Fatih Özer hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Arnavutluk’taki mahkeme süreci sonrası iade gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.