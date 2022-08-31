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Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.08.2022 13:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Fatih Özer hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Arnavutluk’taki mahkeme süreci sonrası iade gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
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