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Thodex vurgunundaki detaylar iddianamede ortaya çıktı

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Giriş: 02.04.2022 12:36
Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede birçok detay ortaya çıktı. Detayları İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
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