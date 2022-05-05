Thodex davasında yeni detaylar ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakamı açıkladı!

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıkları, bugün hakim karşısına çıktı. 356 milyon liralık vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı. Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer, reklam işi yaptığını ve aylık ortalama gelirinin 40 bin dolar olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...