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THK'nın "antika uçakları" neden kullanılmıyor? İşte helikopter ve uçaklar arasındaki gerçek

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Giriş: 30.07.2021 16:31
Güncelleme:30.07.2021 16:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara müdahalede kullanılan hava araçlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında net konuştu. Türk Hava Kurumu ile bir sorunlarının olmadığını belirtten Pakdemirli, "Antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Orman teşkilatı bunları istemediği için, bunları kullanmayı 2-3 sene evvel bıraktık. Son teknoloji, çok daha iyi olan, çok daha su atan, çok daha verimli uçaklar kullanıyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli'nin "antikacı dükkanı" açıklamasının ardından Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar merak konusu oldu.
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