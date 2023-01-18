The Economist’ten seçim analizi: Erdoğan’ın mitingleri rock konseri havasında

Türkiye, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanırken, dünya basını gelişmeleri anbean takip ediyor. Londra merkezli The Economist dergisinde yayınlanan bir analizde, muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanmasının 'zor' olduğu vurgulandı.

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