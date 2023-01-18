18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları The Economist’ten seçim analizi: Erdoğan’ın mitingleri rock konseri havasında

The Economist’ten seçim analizi: Erdoğan’ın mitingleri rock konseri havasında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 09:27
Türkiye, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanırken, dünya basını gelişmeleri anbean takip ediyor. Londra merkezli The Economist dergisinde yayınlanan bir analizde, muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanmasının 'zor' olduğu vurgulandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
The Economist’ten seçim analizi
The Economist’ten seçim analizi
Yolumdan dönmem mesajı!
"Yolumdan dönmem" mesajı!
Aşılarda yan etki tartışması!
Aşılarda yan etki tartışması!
KKTC’den Geçitkale hamlesi!
KKTC’den Geçitkale hamlesi!
İhanet şebekesinin Avrupa’daki beyni!
İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni!
Ona sadece aziz milletin evlatları dokunabilir
"Ona sadece aziz milletin evlatları dokunabilir"
Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı
Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı
Tele 1’deki hapşırık İslam nefretine dönüştü!
Tele 1'deki hapşırık İslam nefretine dönüştü!
Altılı masada ’kazanamayacağız’ paniği!
Altılı masada 'kazanamayacağız' paniği!
Emine Erdoğan’dan çağrı
Emine Erdoğan’dan çağrı
Türkiye’den İsveç’e ikaz
Türkiye'den İsveç'e ikaz
Fuat Oktay’dan müjdeli haber
Fuat Oktay'dan müjdeli haber
Daha Fazla Video Göster