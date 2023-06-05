The Economist Erdoğan’ı yine hedef aldı! Dünya tebrik ediyor The Economist kabullenemiyor

İngiliz dergisi The Economist, seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. The Economist, dünyanın beş yıl daha Erdoğan'la uğraşmak zorunda kalacağını yazdı.

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