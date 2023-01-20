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The Economist Başkan Erdoğan’ı neden hedef alıyor?

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 14:04
Genel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber Başkan Erdoğan karşıtı propagandaya hız veren İngiliz Economist dergisi yeni bir skandala daha imza attı. Asılsız suçlamalarla felaket senaryoları kurgulayan İngiliz dergi, seçimlerde muhalefete destek verilmesi gerektiğini yazdı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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