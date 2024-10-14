Thaad füzesinin özellikleri neler? A Haber'de anlattı: ABD'den katil İsrail'e tam koruma!

Orta Doğu bıçak sırtı. İsrail savaşı bölgeye yaymaya devam ediyor. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Bu sistem zaten İsrail’de var. Önceden konuşlandırdı." dedi.

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