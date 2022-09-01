01 Eylül 2022, Perşembe
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TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının yönetim kurulu toplantısının gerçekleştiği kata yönelik olduğu, sıkılan iki kurşundan birinin boş bir odaya, diğerinin ise boş bir alana düştüğü ifade edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı saldırıya ilişkin polis ekipleri çok yönlü çalışma başlattı.