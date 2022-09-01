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TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi

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Giriş: 01.09.2022 18:57
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının yönetim kurulu toplantısının gerçekleştiği kata yönelik olduğu, sıkılan iki kurşundan birinin boş bir odaya, diğerinin ise boş bir alana düştüğü ifade edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı saldırıya ilişkin polis ekipleri çok yönlü çalışma başlattı.
TFF’nin Riva’daki binasına silahlı saldırı düzenlendi
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