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Tevfik Göksu’dan İBB yönetimine tepki: İBB’nin borcu yüzde 373 arttı

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Giriş: 29.11.2023 15:54
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, bütçe görüşmelerinde yönetime sert tepki gösterdi. İBB'nin borç batağında olduğuna dikkati çeken Göksu, 5 yıldaki hizmet karnesini anlattı.
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