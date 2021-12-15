Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek üzerinden kurduğu oyunu bozdu!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin algı operasyonlarını tek tek ifşa etti. Göksu, AK Parti döneminde 2945 noktada Halk Ekmek büfelerinin hizmet verdiğini söylerken, İmamoğlu dönemi ile birlikte rakamın 900'e düştüğünü söyledi. Göksu'nun bu açıklamasına anında yanıt vermek isteyen İBB yönetimi programın sunucuna 3 bin noktada Halk Ekmek büfelerinin hizmet verdiğini iddia etti. Tevfik Göksu ise 3 bin noktada Halk Ekmek hizmet veriyorsa bu kuyruklar neden oluyor? diye sorarak, rakamlarlar İBB'nin yalanını ortaya çıkardı.

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