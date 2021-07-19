19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Teşrik tekbirleri nedir? Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar sürer?
Kurban Bayramı’nda yapılması gereken ibadetler arasında Teşrik Tekbiri getirmek de yer alıyor. Teşrik Tekbiri’nin vakit namazlarının farzının hemen ardından getirilmesi gerekiyor. Tüm Müslümanlara vacip olan teşrik tekbiri, farz namazlarının ardından unutulmamalı. Peki nedir bu Teşrik Tekbirleri? Ne zamana kadar sürer? İşte tüm detaylar…