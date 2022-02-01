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Teslim olan terörist PKK'nın iç yüzünü anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2022 15:23
Henüz 18 yaşındayken kandırılarak Avrupa’dan dağa götürülen terörist, örgütün iç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. PKK'nın kan kaybettiğini söyleyen itirafçı, örgüte nasıl katıldığını ve neler yaşadığını anlattı.
Teslim olan terörist PKK’nın iç yüzünü anlattı
Teslim olan terörist PKK'nın iç yüzünü anlattı
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